Найдена единственная зацепка в деле пропавшей в Смоленске девочки

Спасатели нашли единственную зацепку, оставшуюся от 9-летней Саши Фоменковой, которая пропала в Смоленске — это детская перчатка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Перчатка была обнаружена возле озера Солдатского. Как сообщает издание, она может принадлежать Фоменковой. На данный момент это единственная зацепка в поисках ребенка — с момента ее исчезновения прошло почти полтора дня.

Саша Фоменкова пропала в Смоленске во время прогулки с собакой. Утром она ушла во двор на улице Маршала Еременко, после чего пропала. При этом, родители нашли собаку, но так и не обнаружили дочь. Соседи считают, что ее могли похитить неизвестные на автомобиле, но никаких подтверждений этой версии нет.

У дома пропавшей в Смоленске девочки часто видели неизвестного мужчину

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело, ее поисками занимаются сотрудники СК, полиции, МЧС, местные жители и добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар».

Ранее стало известно, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали выход Фоменковой на прогулку.