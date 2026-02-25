Подросток выстрелил из сигнального пистолета в сверстника в Мытищах

В кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета, который сделал его сверстник, сообщили в полиции.

В одном из кафе на Шараповском проезде в подмосковных Мытищах произошёл инцидент с участием двух подростков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений подростку.

По предварительным данным, компания подростков находилась в кафе, когда во время игры, предположительно с сигнальным пистолетом, один из них случайно выстрелил в сторону друга. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

Пострадавшему подростку 15 лет, его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 января подросток стрелял из пневматики возле ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте в Петербурге, в результате чего пострадала 22-летняя девушка.

Ранее в Краснодаре восьмиклассник произвел случайный выстрел из сигнального пистолета в своей школе, в результате чего его одноклассник был госпитализирован с повреждением лица. А в сентябре в Москве 15-летний подросток во время ссоры выстрелил в голову 17-летнему знакомому, после чего пострадавшего госпитализировали.