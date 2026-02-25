Приехавших на место преступления полицейских расстреляли в российском регионе

В Липецке осудили двух мужчин за нападение на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа») УК РФ.

По данным следствия, 9 декабря 2024 года двое местных жителей прибыли к дому на улице Бехтеева, где сотрудники полиции проводили проверку по факту хищения денег. Фигуранты, понимая, кто перед ними находится, произвели не менее пяти выстрелов из травматического оружия в сторону полицейских. В результате двое сотрудников получили огнестрельные ранения головы и тела, они были госпитализированы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи СК собрали достаточную доказательную базу. Допрошены свидетели, проведены очные ставки, проверены показания на месте и проведены необходимые судебные экспертизы.

Суд приговорил их к 16 и 15 годам лишения свободы. Также с них взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавших в размере 1,2 миллиона рублей.

