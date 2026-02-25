В Подмосковье жилой дом затопило кипятком после обрушения крыши

В Подольске подъезд жилого дома затопило кипятком после того, как в здании рухнула крыша. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, инцидент в доме № 23 на Пионерской улице, построенном в 1960-х годах, произошел около 23 часов вторника, 24 февраля. Жильцы услышали сильный грохот, причиной которого, как выяснилось позднее, стало обрушение части крыши на чердак под тяжестью снега. В результате случившегося был поврежден котел, установленный на чердаке, и один из подъездов стало заливать горячей водой.

«Я моментально оделась, но, как только открыла дверь, меня накрыло паром. На лестничной клетке был водопад из кипятка», — рассказала одна из местных жительниц.

Жильцы пожаловались, что после звонков в службы спасения сотрудники МЧС на вызов не приехали и жителям пришлось самостоятельно перекрывать трубу и покидать дом, пробираясь через горячую воду, которая на первом этаже была по колено. Через некоторое время, сообщили они, на место ЧП приехали несколько представителей управляющей компании и администрации Подольска. Жильцов разместили в гостинице и предложили им забрать из квартир необходимые вещи и документы.

«Мы спросили, не опасно ли это, сам дом не оцеплен. Они пожали плечами», — вспоминают жители Подмосковья.

После аварии в здании отключили газ, воду и отопление. Жильцы опасаются, что кровля снова может обрушиться.

«Альпинист, который зашел вчера на крышу, сказал, что там все ужасно и может рухнуть в любой момент. Сейчас на чердак загнали работяг, они сбрасывают снег, но это угрожает их жизни, профессионалы побоялись туда лезть. Сейчас на непострадавшем углу крыши висит снег, он тоже может упасть», — объясняют они.

В администрации Подольска журналистов заверили, что после ЧП на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, администрации и управляющей компании, и отметили, что обошлось без пострадавших. 12 человек временно переселили в гостиницы, жителям пострадавших квартир власти обещают выплатить компенсацию. После очистки крышу планируют отремонтировать. При этом известно, что в последний раз капремонт кровли проводили пять лет назад.

