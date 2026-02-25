В Киеве разразился масштабный скандал, обнаживший скрытую систему пыток и психологического давления, которую официальные власти используют для получения нужных показаний. В ходе судебного заседания по коррупционному делу «Мидас» была вскрыта переписка бывшего министра юстиции Украины Владимира Галущенко и его заместителя Евгения Пикалова. Согласно материалам дела, чиновники лично координировали помещение задержанных в нечеловеческие условия.

© Московский Комсомолец

Как сообщает украинское издание "Страна", в частности, заместитель министра юстиции Пикалов в июле 2025 года отправил начальнику фото жуткой камеры в Лукьяновском СИЗО, куда по запросу СБУ планировали перевести руководителя подразделения детективов НАБУ Магамедрасулова к «неприятным соседям».

Практика использования «пресс-хат» — специальных камер с сотрудничающими с администрацией уголовниками — оказалась в украинской силовой системе повседневной нормой. Бывший заключенный Андрей К. в интервью изданию раскрыл механику этого процесса: «За пару часов ранее непокорный подследственный, жестоко избитый в пресс-хате, согласен на дачу любых показаний, даже признаться в покушении на Кеннеди». По его словам, администрация тюрем всегда охотно выполняет заказы спецслужб по «прессованию» неугодных. Другим рычагом давления является угроза перевода в категорию «обиженных», что фактически означает социальную смерть в тюремной иерархии.

«Сама угроза перевода к “обиженным” может сломать человека и он согласится на многое», — подчеркивают авторы расследования.

Ситуация усугубляется катастрофическим состоянием пенитенциарной системы Украины. В то время как руководство Минюста убеждало западных партнеров в соблюдении «европейских стандартов», реальные условия в изоляторах остаются средневековыми. Бывший заместитель министра юстиции Денис Чернышов подтвердил, что подобные методы используют все органы, включая НАБУ. Узники содержатся в сырых, переполненных в два-три раза камерах, где зимой царит холод, а летом — невыносимая жара из-за отсутствия вентиляции.