Появились подробности о пострадавших при ударе ВСУ по химзаводу в российском городе

Всех пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому предприятию ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуже госпитализировали. Подробности об этом появились у губернатора Смоленской области Василия Анохина в Telegram.

По его словам, семь человек доставили в Сафоновскую и Дорогобужскую центральные районные больницы. Еще три человека с тяжелыми травмами госпитализированы в Смоленскую областную клиническую больницу.

«Из Смоленска в Дорогобуж выехала бригада клинических психологов, специализирующихся на кризисных ситуациях, для работы с родственниками», — написал глава региона.

