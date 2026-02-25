Сбежавший из психбольницы россиянин напал на полицейских

В Нижнем Тагиле задержали напавшего на полицейских пациента психбольницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Возбуждено уголовное дело по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ») УК РФ.

Как установил суд, местный житель, страдающий хроническим психическим заболеванием, по решению суда был помещен в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.

13 ноября 2025 года в Ленинском районе сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия и остановили группу граждан для проверки документов. Один из них оказал активное сопротивление и достал предмет, похожий на оружие, а затем ударил сотрудника правоохранительных органов. Позже оружие было идентифицировано как сигнальный пистолет.

При задержании у него были обнаружены наркотические вещества. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что с сентября 2025 года он находится в федеральном розыске за побег из лечебного учреждения, где он находился по решению суда.

Суд, изучив материалы дела и заключение экспертов, которые пришли к выводу, что в момент совершения общественно опасных деяний и в настоящее время он не мог и не может осознавать фактический характер и опасность своих действий. Суд постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что желающий сбежать от полиции россиянин совершил еще несколько преступлений.