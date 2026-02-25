Выяснилась деталь гибели артиста Кунгурова

Стали известны новые обстоятельства, предшествовавшие трагической гибели заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Актер и друг оперного певца Владимир Брилев рассказал aif.ru, что в последнее время Кунгуров столкнулся с серьезными проблемами с голосом.

Тело 43-летнего артиста обнаружили 8 апреля 2024 года возле дома на Зоологической улице в Москве. По предварительной версии, певец покончил с собой.

Спустя почти год, 24 февраля 2025 года, бывшая жена Кунгурова Наталья Троицкая в эфире телепередачи усомнилась в версии самоубийства, предположив, что артист мог стать жертвой убийства или несчастного случая. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования.

По словам Брилева, Кунгуров переживал сложный период. Артист начал терять голос, что для исполнителя его уровня стало настоящей трагедией. Он вновь, как школьник, занимался с педагогами, восстанавливая вокальную технику, но утратил былую стабильность.

На это накладывались проблемы в личной жизни и финансовая нестабильность. Друг артиста считает, что совокупность этих факторов могла подтолкнуть Кунгурова к роковому решению в один момент. При этом Брилев призвал не строить догадки, а проявить мудрость и уважение к памяти погибшего.