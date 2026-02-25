Роспотребнадзор опроверг новости о массовом отравлении туристов в Домбае

Новости о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Домбай не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что в Домбае якобы массово отравились туристы. Предполагалось, что они могли заразиться ротавирусом. Отдыхающие якобы жаловались на боли в животе и тошноту.

По информации ведомства, с начала года с острой кишечной инфекцией в медучреждение обратился только один житель поселка Домбай. Также в период с 1 января по 25 февраля 2026 года в рамках социально-гигиенического мониторинга там проводились исследования как речной, так и трубопроводной воды. Никаких нарушений выявлено не было, пробы соответствовали нормам.

В управлении добавили, что в центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" по КЧР направили поручение об исследовании воды в контрольных точках поселка.

До этого в Роспотребнадзоре по Карачаево-Черкесии опровергли информацию о массовом отравлении гостей курорта "Архыз". Как сообщали СМИ, 20 туристов заразились кишечной инфекцией. Источником ее распространения назвали питьевую воду.

В ведомстве заявили, что медики не зафиксировали ни одного обращения с симптомами инфекции, а исследования воды показали, что все пробы отвечали санитарным нормам.