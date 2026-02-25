Таксист добивал ножом в шею сбитого им мужчину в Подмосковье

Красногорский городской суд арестовал водителя такси по фамилии Аленин, который обвиняется в покушении на убийство двух знакомых мужчин. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

© Ertan Haytaoglu/iStock.com

— Красногорский суд заключил под стражу таксиста, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до 27 марта. Он пошел на преступление 19 января. Тогда он специально наехал на своих знакомых в поселке городского типа Путилково. Водителю не удалось задавить их насмерть. Тогда он вышел из машины и ударил одного из мужчин ножом. Впоследствии злоумышленник скрылся с места. Потерпевших доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело и объявили водителя в розыск. Спустя время его удалось задержать.

