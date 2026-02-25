Раскрыты детали пропажи наследников украинских воров в законе на Бали

Полиция индонезийского острова Бали расследует исчезновение двоих граждан Украины — Игоря Комарова и Ермака Петровского. Оба являются сыновьями криминальных авторитетов: Сергея Комарова по прозвищу Комар и Александра Петровского по прозвищу Нарик, сообщает издание Balipost.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью полиции Бали Анди Арисанди, заявление о пропаже Комарова-младшего поступило 15 февраля от друга пострадавших. Тот рассказал, что Комаров учил Петровского и ещё одного приятеля ездить на мотоциклах по бездорожью. Когда третий участник вырвался вперёд, он обернулся и не увидел двоих спутников.

Вскоре Петровский вышел на связь и сообщил, что на них с Комаровым напали неизвестные. Сам Комаров исчез, удалось найти только его телефон и сумку. Позже украинские СМИ заявили о похищении выходцами из Чечни, появилось видео с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

22 февраля Telegram-каналы сообщили, что похитители отрубили Комарову фаланги пальцев. Петровскому удалось сбежать. Полиция Бали продолжает расследование.