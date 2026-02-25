Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-депутата Госдумы Исаева

Генеральная прокуратура России подала иск об обращении имущества в доход государства к бывшему депутату Государственной думы Ризванганджи Исаеву и его родственникам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Ленинского районного суда Краснодара.

Как следует из материалов дела, заместитель генерального прокурора требует изъять движимое и недвижимое имущество на основании федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.

Помимо самого Исаева, ответчиками по делу проходят ещё восемь физических лиц, среди которых значатся члены его семьи. В число юридических лиц, к которым предъявлены иски, вошли кредитная организация «Газтрансбанк», «Тепловая Транспортная компания», а также фирма «Центр-Отель».

Надзорное ведомство считает, что экс-депутат, заседавший в нижней палате с 2007 по 2011 год и состоявший в комитете по строительству и земельным отношениям, незаконно использовал свои служебные полномочия для ведения коммерческой деятельности. По данным издания РБК, совокупная стоимость изымаемых активов оценивается в 10 млрд рублей.

Предварительное судебное заседание по данному иску назначено на 10 марта.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры России изъял у экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадия Лазарева полученное коррупционным путём имущество в пользу государства.