Огненные ручьи, концерт Райкина и теракт: тайны пожара в гостинице «Россия»

Гостиница «Россия» на момент открытия считалась самым большим гостиничным комплексом в мире и попала в Книгу рекордов Гиннеса. 25 февраля 1977 года в здании случился крупный пожар, причины которого так и не выяснили до сих пор. Starhit вспомнил детали трагедии в ее годовщину.

Десятки погибших

Сигнал противопожарной тревоги гостиницы сработал в 21:23. Огонь и задымление зафиксировали в северном корпусе и его высотной пристройке, а зарево от пламени было отчетливо видно снаружи. Пожару сразу присвоили высший, пятый уровень опасности. На тушение направили 140 пожарных машин и около 1,4 тысячи человек.

«Там в проемах окон — гроздья людей. Кричат, машут руками, перевешиваются через подоконники... Кто-то пробует спуститься вниз на импровизированных веревках, наспех скрученных из белья, — и срывается с высоты!» — делился пожарный Юрий Ковалев.

Огонь охватил этажи с 4 по 17, из-за чего помочь тем, кто оказался на самом верху, удалось не сразу. Стандартные 30-метровые лестницы спасателей дотягивались лишь до восьмого этажа. Начальник отдела управления пожарной охраны Виктор Кононов предложил соорудить из четырехметровых штурмовых лестниц «дорогу», которая помогла спасти более 40 человек с верхних этажей.

В результате инцидента 42 человека погибли, еще 52 — получили травмы и ожоги. Позднее в клиниках умерли еще 20 пострадавших, но их зарегистрировали уже по другому разряду, так как прошло более пяти дней с момента ЧП. В гостинице выгорели 87 номеров, а на первом этаже обрушились потолки.

Некоторые люди, оказавшиеся в гостинице, до последнего не знали о пожаре. В концертном зале в тот день выступал Аркадий Райкин. Посреди концерта его неожиданно позвали к телефону: просили максимально продлить программу. Это было сделано для того, чтобы не создавать лишней паники, ведь этой части здания опасность не угрожала. В результате зрителей спокойно эвакуировали из помещения после концерта, проведя их сквозь узкий коридор, проделанный в плотном милицейском кольце.

Теракт или случайное возгорание?

После инцидента началось расследование, которое окутано множеством слухов. Несмотря на то, что инцидент произошел на глазах сотен людей, советские СМИ не сообщали о случившемся четыре дня. Лишь после в газете появилась небольшая заметка с соболезнованиями близким жертв. Подобная позиция негативно подействовала на западных журналистов: в иностранной прессе появились домыслы о тысячах погибших в пожаре, которых засекретили с подачи КГБ.

Версии регулярно сменяли друг друга: случайное возгорание, теракт, война мафиози. Спустя полгода экспертная комиссия написала в заключении, что «категорически и однозначно причину установить не удалось». Впрочем, по мнению большинства, все началось с забытого в радиорубке паяльника, не отключенного от сети. В пользу этого варианта свидетельствует и арест двух работников радиоузла.

Напомним, что под суд также пошли пожарный инспектор, главный инженер и директор «России», обвиненные в халатности, правда, позднее всех троих амнистировали. Работников радиоузла осудили на 1,5 года тюрьмы.

Однако версия с паяльником имеет недочеты. Все подобные пожары, которые случались из-за забытых электроприборов, заканчивались максимум пожаром в отдельной комнате. При возгорании в «России» дымовые датчики сработали сразу в нескольких точках. Кроме того, очевидцы уверяли, что слышали в коридорах хлопки и заметили странные огненные ручьи, которые не удавалось потушить водой.

Отметим, что уже через пару дней после инцидента руководство гостиницы поручило заняться восстановлением. Сотрудники считают, что срочная уборка и подготовка здания к ремонту помешала следствию разобраться в истинных причинах трагедии.