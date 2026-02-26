Тела погибших на Байкале семерых туристов из КНР передали родственникам

Тела семерых туристов из Китая, погибших на Байкале в результате схода под лёд автомобиля УАЗ во время туристической поездки, были переданы их родственникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах региона.

«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам, которые решат дальнейшие вопросы [с захоронением]», — сказал представитель агентства. При этом он не уточнил судьбу восьмого погибшего.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед в районе мыса Хобой острова Ольхон на Байкале. В результате погибли водитель автомобиля и семь туристов из КНР, еще одному туристу удалось спастись.

После гибели туристов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, был задержан и арестован местный житель — организатор поездки. Им оказался 36-летний житель посёлка Хужир на Ольхоне. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, мужчина перевозил туристов по озеру вопреки запрету властей.

Сейчас на Байкале действует запрет выезда на лёд. Ледовая переправа на остров Ольхон закрыта. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после трагедии поручил организовать временные стоянки для автомобилей туристов, заехавших на Ольхон. Находиться они там будут до тех пор, пока не будет открыта ледовая переправа, а случае, если специалисты не разрешат запустить ледовую дорогу по озеру, то до момента работы парома.