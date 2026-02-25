Стало известно о погибших в результате атаки ВСУ на Смоленскую область

В Смоленской области при ночной атаке украинских беспилотников погибли четверо сотрудников «Дорогобуж» и ещё 10 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

© Александр Полегенько/ТАСС

«Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дорогобуж». Четверо сотрудников предприятия трагически погибли», — написал он в своём Telegram-канале.

Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели. Очаги возгорания локализованы.

Всего в ночь на 25 февраля силы ПВО уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над девятью регионами страны, в том числе 14 — над Смоленской областью.