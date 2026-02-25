Стало известно о погибших в результате атаки ВСУ на Смоленскую область

В результате удара украинских беспилотников по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области погибли трое сотрудников экстренных служб.

© Александр Полегенько/ТАСС

Инцидент произошел около 6.00 мск на заводе минеральных удобрений, передает телеканал 360 со ссылкой на Mash.

По предварительной информации, жертвами налета стали четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Среди погибших числятся трое спасателей. На территории предприятия продолжается тушение пожара, возникшего после атаки.

Стали известны подробности атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

Официального подтверждения сведений о жертвах от местных властей пока не поступало.

Напомним, в ночь со вторника на среду над страной уничтожили 69 украинских БПЛА.

До этого в Белгородской области при атаке беспилотников погиб мужчина. Также в том же регионе при атаке БПЛА ранения получила трехлетняя девочка.