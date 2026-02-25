Стало известно о погибших в результате атаки ВСУ на Смоленскую область

При атаке дронов в Смоленской области погибли четыре человека
В результате удара украинских беспилотников по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области погибли трое сотрудников экстренных служб.
Инцидент произошел около 6.00 мск на заводе минеральных удобрений, передает телеканал 360 со ссылкой на Mash.
По предварительной информации, жертвами налета стали четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
Среди погибших числятся трое спасателей. На территории предприятия продолжается тушение пожара, возникшего после атаки.
Официального подтверждения сведений о жертвах от местных властей пока не поступало.
Напомним, в ночь со вторника на среду над страной уничтожили 69 украинских БПЛА.
До этого в Белгородской области при атаке беспилотников погиб мужчина. Также в том же регионе при атаке БПЛА ранения получила трехлетняя девочка.