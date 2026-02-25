В районе загадочного исчезновения девочки в Смоленске нашли детские следы

В районе загадочного исчезновения девятилетней девочки в Смоленске нашли свежие детские следы. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, отпечатки маленьких ног и собачьих лап, которые могли принадлежать школьнице и ее тойтерьеру, обнаружили в 200 метрах от дома ребенка. Следы ведут в овраг. Осматривался ли он в начале поисков, не уточняется.

Розыск ребенка ведется и в ближайших водоемах, в том числе в озере Солдатское, в котором неоднократно тонули люди.

Ранее поисковики рассказали, что просмотр записей с видеорегистраторов, которые приносят местные жители, пока не дал положительных результатов.

Об исчезновении девятилетней девочки во время прогулки с собакой стало известно 24 февраля. Утром ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко со своим тойтерьером и пропал. Позже собака вернулась одна. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении. В свою очередь, силовики высказали версию, согласно которой пропавшая может находиться в другом регионе.