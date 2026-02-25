Соседи пропавшей в Смоленске девочки рассказали о подозрительном мужчине

В Смоленске соседи пропавшей девятилетней школьницы обратили внимание на незнакомого мужчину, который часто находился возле ее дома. Об этом сообщает RT.

© Газета.Ru

Жильцы дома на улице Маршала Еременко после просмотра записей с камер заявили, что неизвестный выходил из подъезда, где живет девочка, с той стороны, где есть видеонаблюдение. В правоохранительных органах пока не считают его поведение подозрительным, но решили найти мужчину и опросить.

Поиски ребенка продолжаются вторые сутки. Волонтеры проверили заброшенные здания, колодцы и парки, следов девочки не нашли. Следователи изучают записи с авторегистраторов и обратились к водителям маршруток за видео с салонных камер. Мать пропавшей сообщила, что конфликтов в семье накануне не было.

Школьница вышла из дома утром 24 февраля, чтобы выгулять собаку и пропала. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки.