Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт на одном из военных аэродромов в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, сообщает телеканал «Россия.Кубань».

По информации ФСБ, подготовкой теракта занимался 40-летний гражданин России по заданию украинских спецслужб. Мужчина через мессенджер держал связь с разведкой врага, уточнили в ведомстве. По заданию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. Кроме того, ему поручили изготовить зажигательные смеси и поджечь военный самолет на одном из аэродромов региона.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали подозреваемого во время подготовки к теракту. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

До этого ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля. Член одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций планировал устроить взрывы в здании филиала фонда «Защитники Отечества» и в расположенном рядом сквере. Во время задержания подозреваемый оказал силовикам вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и в Кабардино-Балкарии.