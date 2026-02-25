Осужденный экс-глава управления Минобороны РФ Тулупов отправился на СВО

Осужденный за взятку бывший начальник Управления имуществом спецпроектов Минобороны Андрей Тулупов заключил контракт и в 2023 году отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Об этом в среду, 25 февраля, сообщили два осведомленных источника.

— Бывший начальник ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Минобороны Андрей Тулупов, осужденный за взятку, в 2023 году заключил контракт и отправился на военную операцию, — пишет РБК со ссылкой на источники.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в 2023-м. Его признали виновным в махинациях при поставках для ведомства ПЦР-тестов и портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730, произведенных в Китае. В результате действий Тулупова Минобороны был нанесен ущерб в размере 34 миллионов рублей.

Ранее бывший замминистра обороны Тимур Иванов захотел отправиться на СВО. Он подал обращения в Минобороны и военкомат. Однако там якобы никак не отреагировали. В связи с этим Иванов подал иск в суд. Он хочет добиться признания незаконным игнорирования его просьбы. Беседа по иску пройдет 2 марта.