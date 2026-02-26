Часть Запорожской области осталась без света

Часть Запорожской области осталась без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в cвоем Telegram-канале.

«В результате выхода из строя энергетического оборудования значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена», — написал он.

По словам чиновника, речь идет о Черниговском, Каменско-Днепровском муниципальных округах и городе Энергодаре.

Он добавил, что специалисты уже работают над уточнением причин отключения и восстановлением энергоснабжения.

5 февраля некоторые районы Мелитополя в Запорожской области остались без электричества. Там провели восстановительные работы.

В ночь с 4 на 5 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет украинских дронов на Запорожскую область. Регион атаковали более 30 беспилотных летательных аппаратов.