В Смоленске расширят зону поиска пропавшей 9-летней девочки

Добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" в Смоленске намерены увеличить территорию поисков пропавшей 24 февраля девятилетней девочки. Об этом ТАСС сообщила координатор отряда Анна Жойкина.

© m24.ru

Поиски по большей части проводились по месту проживания ребенка – в Заднепровском районе. В спасательной операции участие приняли более 50 добровольцев отряда и свыше 150 местных жителей.

Осматривались в том числе заброшенные здания и гаражные массивы. В течение суток в городе распространили несколько сотен ориентировок с приметами школьницы. По словам Жойкиной, работа координационного штаба, приостановленная на ночь, возобновлена в 10:00.

По данным регионального СК, приметы ребенка следующие: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в темную куртку с цветными элементами и ярко-голубые лыжные брюки.

О пропаже девочки накануне сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, около 08:00 24 февраля ребенок ушел из квартиры дома на улице Маршала Еременко.

В поисках также участвуют сотрудники СК, полиции и МЧС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.