У дома пропавшей в Смоленске девочки часто видели неизвестного мужчину

В Смоленске второй день ищут девятилетнюю Сашу, которая пропала утром 24 февраля. Девочка вышла гулять с собакой и не вернулась. Пёс прибежал домой один, с поводком. Мать забила тревогу через 40–50 минут и сразу обратилась в полицию.

Как пишет RT, обычно Саша выгуливала собаку по утрам 15–20 минут и всегда брала с собой телефон. В этот раз мобильник почему-то оставила дома. Соседи девочку не видели, поквартирный обход ничего не дал. Камеры со стороны, откуда она могла выйти, отсутствуют — след теряется от порога.

У жильцов подозрения вызвал мужчина, который последние дни часто крутился возле подъезда Саши. Его засняли камеры, когда он выходил из дома. В полиции пока не считают его поведение подозрительным, но личность решили установить для опроса.

Волонтёры проверили заброшенные здания, колодцы и парки рядом — следов нет. Сейчас изучают записи с авторегистраторов водителей, которые проезжали мимо в то утро, и обратились к маршрутчикам за видео с салонных камер. Родители девочки в разводе, но оба участвуют в поисках. Конфликтов в семье не было, ребёнок никогда раньше не пропадал.

Отца также проверяли на причастность к пропаже. РИА Новости пишет, что в итоге эту версию отвергли после проверки.