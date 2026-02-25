СМИ: массовое отравление туристов произошло на Домбае

Массовое отравление туристов произошло на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Отмечается, что гости жалуются на боли в животе, тошноту и рвоту. Некоторые туристы сталкиваются с первыми симптомами недомогания через пару дней после прибытия, а остальные — по возвращении домой. Отдыхающие предполагают, что на курорте могла случиться вспышка ротавируса.

По словам одной из отдыхающих из Москвы, она приехала на Домбай в компании из четырех человек. Девушке и ее парню резко стало плохо через два дня после приезда. Сейчас они проводят время в номере и лечатся самостоятельно, а также пытаются вернуть деньги за ски-пасс.

Другая москвичка рассказала, что могла подхватить ротавирус, когда была на Домбае с друзьями. Приятели легко перенесли болезнь, а девушке стало легче только после прибытия домой.