ФСБ предотвратила заказное убийство крупного бизнесмена

В Оренбурге предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пишет РИА Новости.

Следствие установило, что коммерсанта, выходца одной из стран Центральной Азии, хотели устранить из-за долга в 15 млн рублей. В ходе операции был задержан заказчик убийства, гражданин России 1975 года. Он попался во время передачи денег исполнителю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об организации убийства. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

До этого ФСБ России пресекла попытку покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. По информации ведомства, за организацией преступления стояли участники одной из запрещенных в РФ проукраинских террористических группировок. Сообщается, что их агентом был гражданин России. Согласно плану, он прибыл в Трубчевский район Брянской области, где должен был забрать сброшенные с беспилотника оружие и взрывчатку.

Как установили в ФСБ, эти материалы предназначались для подготовки нападения на главу предприятия оборонно-промышленного комплекса. Исполнитель покушения был задержан в процессе реализации преступного плана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».