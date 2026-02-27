Власти сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в Белгороде после атаки ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинской армии, в результате которого объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал он, отметив, что точный масштаб повреждений будет определен утром.

По предварительной информации, никто не пострадал, подчеркнул Гладков.

ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

Оперативные службы находятся на местах, добавил он.

До этого о ракетном ударе по Белгороду сообщил SHOT. По его информации, жители слышали не менее 10 взрывов. Канал предполагает, что украинские войска нанесли ракетный удар ракетами HIMARS.

По последним данным, в Белгороде отсутствует электроснабжение почти у 10 тыс. абонентов.

Ранее жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды до конца сезона.