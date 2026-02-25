В Подмосковье полиция ликвидировала нарколабораторию в частном доме

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Химки по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков задержали 40-летнего жителя Реутова, ранее судимого за аналогичное преступление.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В ходе отработки оперативной информации полицейские установили, что злоумышленник для создания лаборатории по производству мефедрона арендовал дом на территории одного из огороднических товариществ в Химках. При осмотре помещений оперативники обнаружили и изъяли стеклянные колбы, химический реактор, различные пластиковые eмкости с неизвестной жидкостью, электронные весы, пакет с веществом белого цвета, а также другое оборудование, необходимое для производства наркотика. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое пакета является наркотическим средством мефедроном массой около 1 кг», – сказала Петрова.

Со слов задержанного, в одном из мессенджеров он нашел работу «варщиком» наркотика. Всe необходимое оборудование и химические реагенты он получил от кураторов. Готовая продукция предназначалась для дальнейшего сбыта.

В отношении правонарушителя следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

«Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Петрова.

В рамках предварительного расследования будет исследована остальная часть изъятых веществ.