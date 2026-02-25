Один человек пострадал при опрокидывании экскаватора в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, инцидент произошел при погрузке спецтехники на платформу в районе съезда с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Тестовскую улицу. Пострадавшего доставили в больницу.

На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Движение транспорта затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее на Преображенской площади столкнулись автобус № 680 и трамвай № 7. Авария произошла на Большой Черкизовской улице, около дома № 1, корпуса № 1. В результате ДТП пострадавших нет, причины случившегося установят специалисты Госавтоинспекции.