В Бразилии число жертв наводнения выросло до 46

Количество погибших в результате наводнения, возникшего из-за проливных дождей в юго-восточном бразильском штате Минас-Жерайс, возросло до 46 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу штата.

Ещё 21 человек числится пропавшим без вести. Свыше 3,6 тыс. жителей городов Жуиз-де-Фора и Уба были вынуждены эвакуироваться из мест проживания.

По данным агентства, администрация Жуиз-де-Фора призвала эвакуироваться жителей районов с высоким риском затопления. Жителям было рекомендовано разместиться во временных убежищах, подготовленных городскими властями. Правительство Бразилии оказывает усиленную помощь региону. В частности, туда были направлены медицинские работники, а также специалисты национальной обороны.

Жуис-де-Фора — город, исторически страдающий от разливов реки Параибуны. Сильнейшее наводнение здесь было в 1940 году. В феврале 2026 года в городе выпала двойная месячная норма осадков (584 мм), что спровоцировало не только мощный потоп, но и разрушительные оползни.