Бастрыкин потребовал доклад о смерти певца Кунгурова

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Глава СК России поручили руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах» — говорится в сообщении ведомства.

Появилась новая версия смерти певца Евгения Кунгурова

Тело Евгения Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года у жилого дома в центре Москвы. При этом бывшая жена не верит в то, что Кунугров сам свел счеты с жизнью.

На место выезжала следственно-оперативная группа, были проведены первоначальные проверочные мероприятия и осмотр территории. После этого материалы передали в следственные органы столицы, которые возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий смерти артиста. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения.