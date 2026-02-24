В Сенегале мужчина отрезал девочке голову из-за имени

Мужчину из Сенегала задержали за два жестоких нападения. Об этом сообщает Sene Web. По данным издания, в день инцидента мужчина пробрался в дом, где пятилетняя девочка спала вместе со своими сестрами. Он обезглавил несовершеннолетнюю и пытался разрезать грудную клетку, чтобы достать из нее сердце. Изначально, так как нападения он совершил в разных регионах, полицейские не знали о первом преступлении. Однако вскоре злоумышленника задержали и правоохранители выяснили, что это не первый акт агрессии. За некоторое время до инцидента с девочкой с ним рассталась женщина, но этот разрыв он не принял. Однажды мужчина пришел к ней домой, требуя соития, но тогда его прогнали соседи. Позже он вернулся и ранил экс-партнершу ножом, после чего скрылся. По словам самого задержанного, причиной агрессии по отношению к девочке стало то, что ребенка звали также, как и его бывшую возлюбленную. Фигуранту уже предъявили обвинения.

