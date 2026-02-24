Десятки лебедей погибли на одном из участков реки Темзы в Лондоне

В течение недели в районе Доклендс на востоке британской столицы обнаружено 30 мёртвых птиц. Экологи из фонда каналов и рек уточнили, что это указывает на вероятную вспышку птичьего гриппа. Инцидент расследуют власти, сообщает телеканал Sky News.

В последние годы вирус активно распространяется среди диких и домашних птиц по всему миру. В 2022-2023 годах масштабные вспышки были зафиксированы в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.