МВД показало кадры взрыва автомобиля у Савеловского вокзала

Полиция показала момент взрыва рядом с автомобилем ДПС возле Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб сотрудник ДПС и еще двое пострадали.

На предоставленном ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России видео видно, что у стоящей машины ДПС находится неизвестный. Когда к автомобилю подходит сотрудник ГАИ, через несколько секунд происходит взрыв. В результате погиб сам неизвестный, а также полицейский, еще двое пострадали.

Стала известна личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала

Кроме того, на кадрах показаны работы специалистов на месте происшествия. Сейчас, судя по кадрам, в отделе МВД организован мемориал в честь погибшего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко. У погибшего полицейского остались жена и двое несовершеннолетних детей.