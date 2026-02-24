Самолет из Нового Уренгоя сел в Тюмени из-за нестандартной работы элементов

Рейс авиакомпании "Ямал" из Нового Уренгоя в Домодедово совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за нестандартной работы элементов механизации крыла. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"24 февраля 2026 года экипаж воздушного судна авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-89 по маршруту Новый Уренгой - Домодедово после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. В целях обеспечения безопасности экипажем воздушного судна принято решение следовать на запасной аэродром города Тюмени (Рощино). В 20:20 (18:20 мск) посадка в аэропорту Рощино прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Тюменская транспортная прокуратура контролирует предоставление пассажирам полагающихся услуг, Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов.