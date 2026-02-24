На востоке Таиланда произошел пожар на складе боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов пограничной полиции произошел в провинции Сурин. Об этом говорится в распространенном сообщении таиландских Сухопутных сил.

На место инцидента была направлена военная "оперативная группа с пожарной техникой для ликвидации последствий пожара", указали в таиландской армии. Местному населению было рекомендовано не приближаться к горящему объекту.

Газета Thairath отмечает, что на горящем складе периодически происходят взрывы из-за детонации боеприпасов. Известно об одном пострадавшем. Таиландские власти начали расследование для выяснения причин пожара.

Провинция Сурин находится на востоке Таиланда и граничит с Камбоджей. Из-за пограничного конфликта двух стран этот район не входит в список популярных туристических маршрутов, в том числе из-за закрытой сухопутной границы.