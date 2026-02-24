Девятилетняя девочка ушла гулять с собакой и пропала в Смоленске

В Смоленске пропала девятилетняя девочка. Александра Ф. утром 25 февраля вышла из дома на улице Маршала Еременко погулять с собакой, но обратно вернулся только питомец. Об этом сообщают поисково-спасательный отряд "Сальвар" и региональный СК.

Мать обнаружила собаку во дворе, а дочь исчезла. Соседи предполагают, что ребенка могли увезти на машине в неизвестном направлении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения.

К поискам подключились полиция, следователи и волонтеры. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить в правоохранительные органы.