Уроженку Петербурга приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену

Южный окружной военный суд назначил уроженке Санкт-Петербурга Анастасии Доновой 18 лет колонии за слежку за командным составом ВС России в Ростове-на-Дону для украинской разведки.

Суд установил, что в ноябре 2024 года Донова и её знакомая, ранее вступившие в контакт с представителем украинской разведки, по его заданию прибыли из Выборга в Ростов-на-Дону. Там они до конца января 2025 года вели скрытое наблюдение за представителями командного состава ВС России и должностным лицом ЛНР.

Им также поручили изготовить взрывное устройство. Донова приобрела необходимые компоненты и хранила их по месту временного проживания.

«Подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — говорится в публикации в Telegram-канале суда.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская прокуратура завершила проверку материалов следствия и утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя. Молодому человеку инкриминируют ряд тяжких преступлений, включая государственную измену и содействие террористической деятельности.