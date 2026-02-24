В США самолет с 179 пассажирами загорелся и поджег взлетную полосу

В США самолет, на борту которого было 179 пассажиров, загорелся и поджег взлетную полосу во время аварийной посадки. Об этом сообщает газета The New York Post.

Все случилось 22 февраля в международном аэропорту Саванна/Хилтон-Хед на рейсе в Атланту.

Экипаж Boeing 737-900 вскоре взлета сообщил о возгорании левого двигателя. Самолет вернулся в аэропорт отправления, однако после экстренного приземления загорелась трава вдоль рулежной дорожки.

