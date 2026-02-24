Появилась новая версия смерти певца Евгения Кунгурова
Виктор Кунгуров, отец известного певца Евгения Кунгурова, на протяжении нескольких лет расследует загадочную смерть сына. Во время шоу «Пусть говорят» он предположил, что исполнителя убили в квартире, а тело затем выбросили в окно, пишет портал «СтарХит».
Евгений Викторович Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон). 8 апреля 2024 года тело артиста было обнаружено под окнами его квартиры, которая находилась на 9 этаже. Основная версия гибели — суицид.
Кунгуров-старший отметил, что семья недавно получила протокол осмотра места происшествия от 8 апреля.
«Там сказано, что в квартиру пришли, в комнате все вещи на месте были, а дальше идет фраза: а вот там детская комната, лоджия и приоткрытое окно. Затем нашли два мобильных в спальне. Но где они? Ведь связь через них была, надо их изучить», — заметил Виктор.
Мужчина также обратил внимание на странные детали в протоколе, в особенности, на пункты, связанные с обнаруженными в квартире уликами.
«Знаете, какое заключение? На лезвии ножа и ручке нет следов рук. То есть, подразумевается, что он совершил суицид, то будет отпечатки пальцев стирать? Ну нет, не будет. Но нигде нет отпечатков пальцев», — подчеркнул отец Кунгурова.
По его мнению, основанному на просмотре записей с камер видеонаблюдения, тело его сына выбросили в окно. Он добавил, что если бы Евгений прыгнул сам, то характер повреждений был бы совсем другим.