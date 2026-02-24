В Санкт-Петербурге пожилой мужчина упал в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге на улице Стойкости 83-летний пенсионер обварил ноги, упав в яму с кипятком. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Уточняется, что все произошло во время плановых работ АО «Теплосеть Санкт‑Петербурга» в Кировском районе.

«Пенсионер самостоятельно зашел за ограждения и упал в шурф с горячей водой, обварив ноги. Ему оказали медпомощь и экстренно увезли в НИИ им. Джанелидзе. Врачи диагностировали ожог ступни ноги третьей степени», — сказано в посте.

Канал добавляет, что на месте происшествия работают специалисты.

До этого в Хабаровске в кипятке обварился семимесячный ребенок. Инцидент произошел в доме на Краснореченской улице. Три ребенка — грудничок и его сестры в возрасте пяти и семи лет — остались в квартире одни. Отец был на работе, а мать ушла за продуктами.

Старшая девочка осталась «за главную», но не уследила за маленьким братом. Предварительно, мальчик получил ожоги от горячей воды из радиатора отопления.