Экс-солистка «Вороваек» рассказала о причине гибели ее детей

Разбившиеся насмерть дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой катались на тюбинге в месте, которое для этого не подходило. Трагедия произошла из-за того, что свежие сугробы замаскировали яму, в которую провалились 21-летняя девушка и девятилетний мальчик. Об этом 360.ru рассказала сама артистка.

© Московский Комсомолец

Она уточнила, что из-за сугробов ландшафт местности сравнялся с землей, и визуально определить границы безопасного спуска было невозможно.

«Снег у нас только прошел. На днях много снега было, и все это сливалось в единый белый цвет, и она, как взрослая девушка, не заметила», — заявила Павлова.

Певица также подтвердила, что спуск был выбран неправильно. По ее словам, дети оказались там, где кататься было нельзя. Трагедия произошла около села Подгородняя Покровска Оренбургской области.

Тела погибших нашли не там, где обычно катаются другие дети. Прощание с детьми артистки пройдет 25 февраля.