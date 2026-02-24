Суд ДНР заочно приговорил наёмника с двойным гражданством к 14 годам колонии

Суд ДНР заочно приговорил гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду к 14 годам колонии за наёмничество. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Бен-Йегуда прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в вооружённое формирования с целью заработка.

Наёмник участвовал в боевом конфликте до лета 2024 года в составе 129-й отдельной бригады ВСУ.

«Судом Бен-Йегуда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд заочно приговорил к 6,5 года колонии наёмника из Канады.