Стала известна личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала

Погибший фигурант уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве оказался 22-летним уроженцем Удмуртии, рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. К машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.

Названа мощность СВУ, с помощью которого подорвали автомобиль ДПС в Москве

«В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской республики», — отметила Петренко.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Савеловском вокзале погиб сотрудник ДПС, двое полицейских были госпитализированы в столичные клиники.