В Дербенте завели дело после обнаружения девочки без признаков жизни в коляске

В Дербенте завели уголовное дело после того, как полицейские обнаружили годовалую девочку без признаков жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения ребенка без признаков жизни. Предварительно, у девочки было истощение.

Инцидент произошел на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». При проверке документов у 40-летней женщины полицейские нашли в ее прогулочной коляске годовалую девочку без признаков жизни. По предварительным данным, мать сообщила, что она голодала, как и ее ребенок.

Женщину задержали. Обстоятельства случившегося устанавливаются, назначена экспертиза.