Экс-начальнику научного центра МО РФ Рутько дали 11 лет за получение взяток

Бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько осудили по делу о получении взяток в размере 30,2 миллиона рублей. Мужчину приговорили к 11 годам колонии. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил судья.

© Вечерняя Москва

— Назначить Игорю Рутько наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 20 млн рублей, — передает решение судьи ТАСС.

Обвиняемого также лишили звания полковника и госнаграды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо этого, Рутько не может работать на госслужбе в течение восьми лет. Суд конфисковал у него 30,2 миллиона.

Рутько создал в 2014 году специальную группу из числа сотрудников центра. Они должны были проводить работы по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. Старший научный сотрудник центра Игорь Бобров подыскивал сотрудников, готовых за взятку получать надбавки. В свою очередь бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов подписывал соответствующие документы о начислениях. Позднее схему рассекретили. Рутько и Бобров в получении взяток не признались.