«Эффект Бастрыкина»: как эксперимент в аэропортах вскрыл масштабные нарушения

Введения дактилоскопического контроля в аэропортах России за год помогло обнаружить 46 тысяч человек, пытавшихся въехать в страну по поддельными или измененным документам. Какие произошли изменения в миграционной политике, и что такое «эффект Бастрыкина», разбирался обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов.

По его словам, после теракта в «Крокусе» и жесткой позиции главы Следственного комитета Александра Бастрыкина из России было выдворено рекордное число мигрантов — свыше 190 тысяч.

«Практически сразу в Узбекистане преступность подскочила на 27%, а число тяжких преступлений выросло в 2,4 раза. (…) Речь идет о маргинальном контингенте, который не может устроиться на родине, но и в России живет вне закона. Депортируют — они уезжают и продолжают преступную деятельность дома (…) В Таджикистане ситуация не лучше», — пояснил эксперт.

При этом главным фильтром при въезде на территорию России, по его мнению, стала дактилоскопия в аэропортах. Там за год было выявлено 46 тысяч человек с измененными паспортами, а также раскрыто более ста ранее совершенных убийств.

Также массовые проверки «выявили среди мигрантов убийц, насильников и террористов», что поставило таджикскую сторону в неудобное положение. «Эффект Бастрыкина» привел к тому, что в Таджикистане заговорили о необходимости фильтровать выезжающих в Россию, подчеркивается в статье.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта 2024 года. Террористы расстреляли людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами стали 144 человека.

Мигрантов начнут готовить к жизни в России уже на борту самолета

Все непосредственные исполнители теракта были задержаны. Суд в Москве поместил под стражу Мухаммадсобира Файзова*, Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализода* и Шамсидина Фаридуни* (признаны в России террористами и экстремистами). При этом гособвинение потребовало для них пожизненного лишения свободы.

