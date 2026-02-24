Выдвинута версия о мотиве вербовки подрывника московских полицейских

Смертника, взорвавшего полицейских в служебной машине на площади Савеловского вокзала в Москве, могли использовать втемную. Такую версию вербовки подрывника выдвинул эксперт-криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, в данном случае преступником был простой гражданин, действующий под влиянием мошенников.

«Это не тот террорист-смертник, кто заранее знает, что идет на смерть. Вполне вероятно, что человек шел к машине сотрудников ДПС, думая, что помогает им», — сказал он.

Игнатов пояснил, что злоумышленники могли обманом выманить у гражданина деньги, а затем фальшивые представители российских спецслужб предложили ему поучаствовать якобы в силовой операции или передать посылку сотрудникам ДПС, обещая вернуть похищенные деньги. Человек даже не знает, что у него в сумке. Как правило, обманутые граждане забирают опасные посылки в тайниках, местонахождение которых им сообщают кураторы, отметил эксперт.

Он полагает, что украинская спецслужба могла следить за подрывником и привела в действие бомбу, когда он подошел к полицейской машине.

Игнатов призвал граждан к бдительности, напомнив, что российские спецслужбы никогда не обратятся к обычным людям с просьбой участвовать в их операциях.

Названа мощность СВУ, с помощью которого подорвали автомобиль ДПС в Москве

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Смертник бросил СВУ в сторону полицейского автомобиля. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко, двое других полицейских находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Мощность СВУ составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.