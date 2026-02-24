В Индии у пассажирского самолета отказал двигатель сразу после взлета

Пассажирский самолет, следовавший из Нью-Дели в индийский город Лех, вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом двигателя. Об этом сообщила газета The Times of India.

© Газета.Ru

В статье говорится, что воздушное судно принадлежит компании SpaceJet. На его борту находились 150 человек.

«Пилот подал сигнал бедствия вскоре после того, как обнаружил техническую неисправность. Самолет вылетел в 6:08 (3:38 мск — «Газета.Ru») и вернулся в 6:49 (4:19 мск — «Газета.Ru»)», — отметили журналисты.

Как рассказал представитель SpaceJet, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Нью-Дели. Находившиеся на борту пассажиры сошли на землю в штатном режиме.

17 февраля самолет компании Azur Air не смог с первого раза вылететь с вьетнамского острова Фукуок в Новосибирск из-за проблем с двигателем. Воздушное судно, на борту которого находились 234 пассажира, должно было покинуть аэропорт вылета рано утром. Однако во время взлета лайнер остановился и свернул на стоянку, туристов попросили покинуть салон.

Как сообщили в пресс-службе Azur Air, самолет вернулся на стоянку из-за срабатывания одного из датчиков. Воздушное судно отправили на техническую проверку, во время которой неисправность была устранена.