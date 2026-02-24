Тело девушки обнаружили под окном общежития РАНХиГС в Москве

Тело девушки обнаружили под окном общежития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале «112».

© Вечерняя Москва

— 25-летняя девушка упала из окна восьмого этажа и умерла. Обстоятельства выясняются. На место следуют экстренные службы, — говорится в публикации.

Других подробностей по факту произошедшего на момент публикации материала нет.

Ранее подросток погиб после падения из окна ЖК «Алые паруса» в Москве. Оперативные службы прибыли на место для установления деталей трагедии.

До этого ученица восьмого класса выпала из окна школы в Санкт-Петербурге. Девочка выжила, ее госпитализировали.

Предварительно, инцидент произошел в момент, когда школьница пыталась закрыть окно. Следователи начали проверку.