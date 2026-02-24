В деле выжившего после дрейфа в Охотском море появилась неожиданная деталь

У Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, в прошлом была судимость. Как сообщает РИА Новости, эту информацию раскрыла сторона обвинения во время судебного заседания.

© Правительство Магаданской области

25 августа 2000 года Пичугина наряду с другими лицами осудили по п. «б» ч. 9 ст. 158 (кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). По совокупности преступлений мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы, однако в 2003 году суд заменил дальнейшее отбывание наказания на условный срок.

Напомним, что Пичугин вместе со своим братом и его 15-летним сыном отправились в Охотское море на лодке-катамаране в августе 2024 года. Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре — из троих выжил только Пичугин.

Появились подробности о дрейфовавшем два месяца в Охотском море подростке

Мужчину обвиняют по статьям о нарушении правил движения при эксплуатации судна, а также использовании заведомо подложного документа. На первом заседании Пичугин частично признал вину.